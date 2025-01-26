Фрагмент подготовки украинских солдат в недавно сформированной 158-й отдельной мехбригаде ВСУ из той самой провальной "150-й серии".
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Фрагмент подготовки украинских солдат в недавно сформированной 158-й отдельной мехбригаде ВСУ из той самой провальной "150-й серии".
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