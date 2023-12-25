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Певица Катя Лель рассказала о своем райдере и повышенном гонораре

Певица Катя Лель рассказала о своем райдере и повышенном гонораре

Журналистам издания "Пятый канал" удалось пообщаться с исполнительницей хита "Мой мармеладный". В ходе беседы с представителями прессы 49-летняя певица и автор песен Катя Лель поздравила россиян с наступающим праздником, сообщила о своих планах на Новый год, а также рассказала о райдере и повышенном гонораре.

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