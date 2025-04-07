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Царьград

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Без звонков и сообщений: Мошенники начали использовать популярные приложения для распространения троянов

Без звонков и сообщений: Мошенники начали использовать популярные приложения для распространения троянов

Подобные атаки ещё более коварны и трудны для распознавания.В России мошенники разработали новый метод обмана без лишних звонков и сообщений.

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