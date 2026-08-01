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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Англия обосралась, и винить можно только Тухеля. Против Аргентины нужен был Тоуни – он бы попортил крови защитникам». Барри Фрай о ЧМ-2026

Спортивный директор «Питерборо» Барри Фрай раскритиковал тренера сборной Англии Томаса Тухеля за его отношение к Айвену Тоуни .

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