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Крымская газета

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Крым переходит на автоматическую УСН: что ждёт малый бизнес

Крым переходит на автоматическую УСН: что ждёт малый бизнес

С 1 января 2025 года около 50 тысяч крымских предпринимателей перейдут на автоматизированную упрощённую систему налогообложения (АУСН), как сообщается в отчёте крымского Минфина за девять месяцев 2024 года.

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