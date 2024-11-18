World of Warcraft исполняется 20 лет

Компания Blizzard Entertainment впервые выпустила World of Warcraft в ноябре 2004 года, и The New York Times отметила эту годовщину, рассказав о том, как массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра повлияла на нас 20 лет спустя.
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