Техническую воду отключат на обе зоны Актау на сутки

Об этом сообщили в ТОО "МАЭК", передает inAktau.kz. «Для выполнения неотложных ремонтных работ на участке трубопровода технической воды от месторождения Куюлус-Меловое будет отключена техническая вода с ЦУВС-3 на верхнюю и нижнюю зону города с 9 часов 31 января до 9 часов 1 февраля», – отметили в ТОО "МАЭК".