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Россия готова обеспечить Китай нефтью на фоне снижения импорта из США

Россия готова обеспечить Китай нефтью на фоне снижения импорта из США

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия готова поставлять Китаю столько нефти, сколько будет необходимо.

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