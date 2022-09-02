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Шахназаров поставил на место «Машину времени» после отмены концерта группы в Грузии

Шахназаров поставил на место «Машину времени» после отмены концерта группы в Грузии

Группа «Машина времени» планировала выступление в Грузии, однако концерт был отменен. Эту новость в своем Telegram-канале прокомментировал публицист Михаил Шахназаров, который ранее раскритиковал Андрея Макаревича за антироссийские высказывания.

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