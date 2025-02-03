Источник: Панарин должен ФНС 75 тысяч рублей, ему могут заблокировать счета

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин должен ФНС 75 тысяч рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, долг хоккеиста связан с работой в России благотворительного фонда Панарина, который занимается изданием книг, газет, журналов, а также предоставлением финансовых и социальных услуг.