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Полина Кнороз: «Мне не хватает конкуренции, потому что именно в ней рождаются серьезные результаты. Нас в России мало, мне не за кем тянуться»

«В прошлом году я сумела дважды выполнить олимпийский норматив и стать пятой в мировом рейтинге, хотя Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) этого и не засчитала почему-то.

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