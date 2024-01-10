Полина Кнороз: «Мне не хватает конкуренции, потому что именно в ней рождаются серьезные результаты. Нас в России мало, мне не за кем тянуться»

«В прошлом году я сумела дважды выполнить олимпийский норматив и стать пятой в мировом рейтинге, хотя Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) этого и не засчитала почему-то.
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