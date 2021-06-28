Онлайн-ярмарку закупок для российских покупателей провела Made-in-China.com

Россия славится своей тяжелой промышленностью на протяжении столетий, в то время как ее легкая промышленность регулярно оказывается не в состоянии удовлетворить имеющийся спрос, и значительную часть ее товарооборота составляет импортная продукция.
Россия славится своей тяжелой промышленностью на протяжении столетий, в то время как ее легкая промышленность регулярно оказывается не в состоянии удовлетворить имеющийся спрос, и значительную часть ее товарооборота составляет импортная продукция.
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