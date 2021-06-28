storm24

19 подписчиков

Свежие комментарии

  • Владимир Лисуков
    А на переднем плане, что за красавица? Может она будет привлекать туристов в публичном доме? Тогда мужчины встанут в ...В Вологодской обл...
  • Михаил
    Лимонологический институт? Они что там, лимоны изучают? А может быть, лимнологический институт, грамотей хренов!Вода в Байкале, с...
  • пользователь удален
    К Байкалу допустили китайцев.Вода в Байкале, с...

Онлайн-ярмарку закупок для российских покупателей провела Made-in-China.com

Россия славится своей тяжелой промышленностью на протяжении столетий, в то время как ее легкая промышленность регулярно оказывается не в состоянии удовлетворить имеющийся спрос, и значительную часть ее товарооборота составляет импортная продукция.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх