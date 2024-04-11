ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Санкции запада и ответные шаги России сделали работу компаний из недружественных стран на территории нашей страны практически невозможной.
Теперь запад легально даёт взятки Минфину, только, чтобы убраться из России
Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Вопрос тОлько один - кто заменит их спецов, трудившихся на уходящих инвесторов? Чтобы эффективность бизнеса хотя бы не падала? А что делать дальше, если все ноу-хау, или спец-сырьё,или даже программы управления производством , или облрудование(запчасти и тп) было их и вместе с ними почти разом исчезало? Ведь наверняка к ключам любого из ушедших бизнесов наши ребята не подпускались и близко!
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