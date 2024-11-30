"Киеву передали ядерное оружие": Холодный душ и принуждение к переговорам

Стефания Новак

Вот это правильно,давно надо было дать такую телеграмму! Медлительность России привело к тому, что постепенно америка и запад обнаглели и постепенно раз за разом увеличивали объем и разнообразных видов оружия и все безнаказанно и все из-за осторожности и деликатности России.