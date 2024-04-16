Прокудин: в Херсонской области объекты инфраструктуры получили повреждения

В подконтрольных Украине районах Херсонской области объекты инфраструктуры получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава назначенной Киевом военной администрации региона Александр Прокудин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии