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Китай

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Китай и Камбоджа выводят сотрудничество в сфере законотворчества на новую высоту

Пекин, 23 сентября /Синьхуа/ -- Всекитайское собрание народных представителей /ВСНП/ и Национальная ассамблея /нижняя палата парламента/ Камбоджи в понедельник подписали соглашение в целях выведения двустороннего сотрудничества на новую высоту.

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