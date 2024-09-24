Китай и Камбоджа выводят сотрудничество в сфере законотворчества на новую высоту

Пекин, 23 сентября /Синьхуа/ -- Всекитайское собрание народных представителей /ВСНП/ и Национальная ассамблея /нижняя палата парламента/ Камбоджи в понедельник подписали соглашение в целях выведения двустороннего сотрудничества на новую высоту.
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