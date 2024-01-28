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«Солнцепеки» на купянском направлении: три удара по опорным пунктам ВСУ

«Солнцепеки» на купянском направлении: три удара по опорным пунктам ВСУ

«Солнцепеки» на купянском направлении: три удара по опорным пунктам ВСУ Ольга ВайленкоВ рамках военных действий на купянском направлении российские военные применили мощное оружие в лице расчетов ТОС-1А «Солнцепеки».

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Комментарии
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И
Игорь
хорошо, но очень мало.Надо ТОСами работать в сотни раз больше и точнее.
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