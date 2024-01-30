США готовят силовой ответ Ирану после удара по американской базе на Ближнем Востоке — Politico

Президент США Джо Байден, который считает, что ответственность за гибель американских военнослужащих в результате атаки на базу в Иордании лежит на Иране, дал указание своим помощникам подготовить варианты ответа Тегерану, включая военный, сообщила газета Politico, ссылаясь на источники из числа чиновников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии