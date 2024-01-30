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Русская весна

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  • Вовладар Даров
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США готовят силовой ответ Ирану после удара по американской базе на Ближнем Востоке — Politico

США готовят силовой ответ Ирану после удара по американской базе на Ближнем Востоке — Politico

Президент США Джо Байден, который считает, что ответственность за гибель американских военнослужащих в результате атаки на базу в Иордании лежит на Иране, дал указание своим помощникам подготовить варианты ответа Тегерану, включая военный, сообщила газета Politico, ссылаясь на источники из числа чиновников.

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