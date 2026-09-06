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Иосиф Пригожин счёл «странным» желание запретить концерт Канье Уэста

Иосиф Пригожин счёл «странным» желание запретить концерт Канье Уэста

Он принесёт экономическую пользу и даст поклонникам артиста возможность «порадоваться». Рэпер не высказывался негативно о России, отмена его выступления не поспособствует улучшению имиджа нашей страны.

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