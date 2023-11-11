ВС РФ накрыли мощным огнем расправившихся над российским военным в захваченном окопе у Работино боевиков ВСУ

В районе между селами Работино и Новопрокоповка на Ореховском участке Запорожского направления Вооруженные силы Российской Федерации провели массированный обстрел из артиллерии позиций украинских формирований.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии