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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тамбиев о том, не хватает ли «Динамо» Гусева: «Нам много кого не хватает. Команда строится без Никиты. Мы даем играть молодым ребятам – Меликову, Бондарю»

Главный тренер « Динамо » Леонид Тамбиев высказался об отсутствии в команде Никиты Гусева после поражения от СКА (3:5) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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