На Среднем Урале потеплеет до +25 °С, возможны грозы

В ближайшие дни в Свердловской области станет теплее, однако сохраняется вероятность дождей и гроз. Как сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, новый циклон, идущий со стороны Москвы, обеспечит волну дождей, правда, не таких интенсивных и продолжительных, как во второй половине июля.