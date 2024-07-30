На Среднем Урале потеплеет до +25 °С, возможны грозы

В ближайшие дни в Свердловской области станет теплее, однако сохраняется вероятность дождей и гроз. Как сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, новый циклон, идущий со стороны Москвы, обеспечит волну дождей, правда, не таких интенсивных и продолжительных, как во второй половине июля.
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