Синдром избыточного бактериального роста: симптомы, диагностика и мифы о лечении

Вы следите за питанием, не злоупотребляете фастфудом, но каждое утро просыпаетесь с тяжестью в животе, а после обеда чувствуете такую разбитость, будто не спали сутки? Знакомая картина? Часто мы списываем это на стресс, недосып или «съел что-то не то».