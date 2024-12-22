Прогноз погоды в Крыму на 22 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 22 декабряВ Симферополе +9 и небольшой дождьВ Севастополе +11 и небольшой дождьВ Евпатории +8 и дождьВ Черноморском +12 и небольшой дождьВ Джанкое +6 и дождьВ Ялте +10 и небольшой дождьВ Алуште +10 и небольшой дождьВ Керчи +9 и дождьВ Армянске +6 и небольшой.