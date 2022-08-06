Больше энергии, чем Солнце излучает за всю свою жизнь. Один из мощнейших в истории выбросов энергии от столкновения звёзд впервые зафиксирован учёными

Ученые Северо-Западного университета и Университета Радбуда в Нидерландах впервые зафиксировали свет от огненного взрыва, вызванного слиянием нейтронной звезды с другой звездой.
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