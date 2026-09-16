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«Надо прилично себя вести»: Захарова — об условиях возобновления поездок японцев на Курилы

«Надо прилично себя вести»: Захарова — об условиях возобновления поездок японцев на Курилы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Токио необходимо учитывать дипломатические нормы для восстановления безвизовых поездок японцев на Курильские острова для посещения могил предков.

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