Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Токио необходимо учитывать дипломатические нормы для восстановления безвизовых поездок японцев на Курильские острова для посещения могил предков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Пугало» Каллас: ...
- ФСБ задержала под...
- «Это вызывает воп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым