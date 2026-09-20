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На Алтае врачи спасли почку семилетнему мальчику после удара копытом лошади

На Алтае врачи спасли почку семилетнему мальчику после удара копытом лошади

После операции мальчик около месяца находился в детском хирургическом отделении В Республике Алтай хирурги провели органосохраняющую операцию семилетнему мальчику, получившему тяжелую травму после удара копытом лошади.

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