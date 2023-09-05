Боевики ВСУ случайно показали кадры уничтожения британского Challenger

По-настоящему сенсационные кадры пришли этим утром из зоны проведения СВО. На них, возможно, первый подтверждённый факт уничтожения нашими военными британского танка Challenger-2, которые Лондон поставляет Киеву для так называемого контрнаступления.
По-настоящему сенсационные кадры пришли этим утром из зоны проведения СВО. На них, возможно, первый подтверждённый факт уничтожения нашими военными британского танка Challenger-2, которые Лондон поставляет Киеву для так называемого контрнаступления.
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