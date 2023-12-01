Фантомные боли не утихают...

Александр Николаевич

ИДИОТЫ! С сомента передачи Крыма из РСФСР в УССР они только и занимались п е р е и м е н о в а н и я м и. Ни гвоздя не забили! Иногда били татар демократизаторами за самозахват земли и перекрытие автотрасс! Мову забывали переехав границу Крыма и вспоминали только после "ТРЕТЬЕЙ" на пляжах... Э т т о был тихий ужас.... слюнявая вонь и грязь...