Фантомные боли не утихают...

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
До татар в Тавриде жило много племен. Давали свои наименования...
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16 час.
Natalija Osminina
Какое переименование??! Правильно их Сталин выселял за все преступления.
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16 час.
Александр Николаевич
ИДИОТЫ! С сомента передачи Крыма из РСФСР в УССР они только и занимались п е р е и м е н о в а н и я м и. Ни гвоздя не забили! Иногда били татар демократизаторами за самозахват земли и перекрытие автотрасс! Мову забывали переехав границу Крыма и вспоминали только после &quot;ТРЕТЬЕЙ&quot; на пляжах... Э т т о  был тихий ужас.... слюнявая вонь и грязь...
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12 час.

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