TAKSISTO (Елена Субботина) Украина хочет переименовать названия населенных пунктов в Крыму на крымскотатарский язык, — заявляют украинские СМИ В Киеве хотят, чтобы крымские топонимы были на крымскотатарском языке.
Фантомные боли не утихают...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЗ
Андрей Зарубкин
До татар в Тавриде жило много племен. Давали свои наименования...
Ответить
16 час.
Natalija Osminina
Какое переименование??! Правильно их Сталин выселял за все преступления.
Ответить
16 час.
Александр Николаевич
ИДИОТЫ! С сомента передачи Крыма из РСФСР в УССР они только и занимались п е р е и м е н о в а н и я м и. Ни гвоздя не забили! Иногда били татар демократизаторами за самозахват земли и перекрытие автотрасс! Мову забывали переехав границу Крыма и вспоминали только после "ТРЕТЬЕЙ" на пляжах... Э т т о был тихий ужас.... слюнявая вонь и грязь...
Ответить
12 час.
Свежие комментарии