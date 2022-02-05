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Олимпиада-2022. Сноуборд. Слоупстайл. Новозеландка Садовски-Синнотт показала лучший результат в квалификации

Сегодня на Олимпиаде-2022 в Пекине прошла квалификация по сноуборду в женском слоупстайле. Лучший результат показала двукратная чемпионка мира новозеландка Зоуи Садовски-Синнотт.

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