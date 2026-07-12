Президент США Трамп назвал умершего сенатора-русофоба величайшим человеком

Одним из величайших людей и сенаторов, которых он когда-либо знал, назвал президент США Дональд Трамп умершего накануне сенатора Линдси Грэма (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) в результате «непродолжительной и внезапной болезни», Об этом он написал 12 июля в соцсети Truth Social.
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