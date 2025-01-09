«Рейнджерс» сыграют с «Флоридой» в «Зимней классике»-2026 в Майами на бейсбольной арене «Марлинс»

Участниками матча на открытом воздухе станут «Рейнджерс» и «Флорида». Игра пройдет 2 января 2026 года на loanDepot park – домашнем стадионе бейсбольного клуба «Майами Марлинс», который вмещает 37 тысяч зрителей.
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