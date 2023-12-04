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В Петербурге и Мурино прошли масштабные обыски по делу о нелегальной миграции

В качестве свидетелей допрошено более 150 человек. Масштабные обыски по делу о нелегальной миграции прошли в Кировском и Московском районах Петербурга, Пушкине и Колпино, а также в посёлке Ковалёво и Мурино в Ленинградской области.

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