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Какое любимое блюдо Мао Цзэдуна?

Какое любимое блюдо Мао Цзэдуна?

Красный перец присутствует в любимом блюде Мао Цзэдуна – жирной свинине «Хуншао жоу». Благодаря ему это грубоватое блюдо красно-бордового цвета из провинции Хунань (родины Мао) стало популярным во всём Китае.

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