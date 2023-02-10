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«Лейкерс» сэкономили 8,6 млн долларов благодаря обмену Патрика Беверли

«Лейкерс» договорились об обмене разыгрывающего Патрика Беверли в «Орландо» на центрового Мо Бамбу. «Лейкерс» сэкономили 8,6 млн долларов благодаря трейду Беверли.

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