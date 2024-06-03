Передаёт «The New York Times»: Президент Байден поручил своей команде обеспечить Украине возможность использовать поставляемое США оружие для ведения ответного огня в Харьковской области, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые атакуют или готовятся атаковать.
Реплика о начале Третьей Мировой
Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
с авторских слов ясно. нас будут бомбить уничтожать . а ответа так и не будет. пока где то далеко в бункере спрятанный останется один и если успеет нажмет кнопку.неужели нельзя собрать все страны брис и договорится или всеми уничтожить гегемона или решится самим. но так что бы он не успел даже опомнится и что то предпринять.ведь зло постоянно идет только с сша. а остальные заткнутся и больше мы их никогда не услышим.
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1 час.
НН
Надежда Никитина
Риторика о ядерной войне идет еще со времен Рейгана. Они это повторяют и повторяют. Ну, а если смотреть на других планах, то с древних времен известно, что бесы питаются только страхом, по другому не могут. Поэтому и нагнетается вся эта истерия, чтобы вся планета боялась. Вот вся гейропа уже обосралась. А, эти гады-бесы обжираются нынче.
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1 час.
лл
лина любимцева
У США слишком огромные ДОЛГИ... Им нужно развязать войну, чтобы списать все долги, и навсегда. Но ядерная война - это слишком, лаже для таких долгов... ХАЛЯВЩИКИ!!
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42 мин.
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