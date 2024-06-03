Реплика о начале Третьей Мировой

САША ЛЕПАЕВ

с авторских слов ясно. нас будут бомбить уничтожать . а ответа так и не будет. пока где то далеко в бункере спрятанный останется один и если успеет нажмет кнопку.неужели нельзя собрать все страны брис и договорится или всеми уничтожить гегемона или решится самим. но так что бы он не успел даже опомнится и что то предпринять.ведь зло постоянно идет только с сша. а остальные заткнутся и больше мы их никогда не услышим.