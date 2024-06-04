Захарова прокомментировала американский законопроект о санкциях против МУС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 5 июня заявила, что одобрение палатой представителей конгресса США законопроекта о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) говорит о декадентском артхаусе в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)