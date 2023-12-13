Экономист Капелюшников рассказал о самом выгодном времени для увольнения

Если на предприятии не выплачиваются премии и отсутствует 13-я зарплата, то время для увольнения не имеет значения, рассказал главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Ростислав Капелюшников.
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