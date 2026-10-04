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Джесси Марш: «Всегда считал Канаду более европейской, чем американской, и говорят, что она может стать ассоциированным членом ЕС – мне это нравится. Особенность страны – многонациональность»

Джесси Марш поделился впечатлениями от процессов внутри Канады. «Я всегда считал, что Канада все-таки чуть более европейская, чем американская, да? Но сейчас, безусловно, в политической и экономической сферах происходит столько всего, что можно сказать: мы все больше становимся похожими на них.

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