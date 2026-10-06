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Ростех

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ЦИТО подвел итоги участия в Международном форуме «Биопром-2026»

ЦИТО подвел итоги участия в Международном форуме «Биопром-2026»

Фото: Центр инноваций в травматологии и ортопедии Центр инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО) Госкорпорации Ростех представил на III Международном форуме «Биопром» современные подходы к протезированию и комплексной реабилитации.

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