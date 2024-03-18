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Подсчет завершается: результаты выборов России 2024 года

Подсчет завершается: результаты выборов России 2024 года

Подсчет завершается: результаты выборов России 2024 года Евгения КомароваЯвка на президентские выборы России в 2024 году составила 74,22%.

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