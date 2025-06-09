В Саудовской Аравии будут преподавать школу живописи жителя Алексеевского

В конце мая в Саудовской Аравии в городе Эль-Хобаре прошла выставка жителя Алексеевского района, заслуженного художника Российской Федерации Александра Шилова младшего и его ученика Семиратского (Худояна).
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