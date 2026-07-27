Бойцы "БАРС-Сармат" круглосуточно охотятся на БПЛА с обустроенных позиций в ДНР

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Бойцы ЦСН "БАРС-Сармат" в составе группировки войск "Южная" круглосуточно ведут охоту на украинские беспилотники с обустроенных стационарных позиций в ДНР, уничтожая дроны из пулеметов и крупнокалиберных орудий.
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