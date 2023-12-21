В Казани одобрили проект реставрации Закабанной мечети

В Казани был одобрен проект реставрации Закабанной мечети. Документация по этому объекту культурного наследия федерального значения прошла историко-культурную экспертизу, и результаты были представлены Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия.
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