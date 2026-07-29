Таинственная русская ракета, летящая на Киев, до смерти напугала вражеских зенитчиков «Искандер» с 500 кг электроники изучил слабые места ЗРК Patriot, считают бандеровцы Радомир Маркуш Фото: MOD Russia / Globallookpress.
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