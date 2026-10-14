Сразу десять пассажирских самолетов, направлявшихся из Турции в Москву, вынуждены были развернуться в воздухе из-за введенных в аэропорту Внуково ограничений.
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