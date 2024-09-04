Зима 2024-2025: Мифы и Реальность аномально теплого сезона Ирэн ОрлонскаяВ мае 2023 года климатолог Алексей Кокорин сделал заявление для РИА Новости о том, что 2025 год может стать одним из тех лет, когда глобальные температуры значительно возрастут.