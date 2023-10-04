Пушилин: ВСУ могут пойти в наступление на юге донецкого фронта через 5-7 дней

Вооруженные силы Украины могут пойти в наступление на юге донецкого фронта через 5-7 дней. Соответствующий вариант развития событий, как пишет Telegram-канал «РИА Новости: ДНР», допустил руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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