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Пушилин: ВСУ могут пойти в наступление на юге донецкого фронта через 5-7 дней

Пушилин: ВСУ могут пойти в наступление на юге донецкого фронта через 5-7 дней

Вооруженные силы Украины могут пойти в наступление на юге донецкого фронта через 5-7 дней. Соответствующий вариант развития событий, как пишет Telegram-канал «РИА Новости: ДНР», допустил руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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