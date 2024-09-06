Владислав Овчинский: павильон «Макет Москвы» подготовил специальную программу на выходные

В рамках мероприятий 7 и 8 сентября в павильоне «Макет Москвы» запланированы показ нового светотехнического шоу, проведение обзорных экскурсий по архитектурному макету столицы, интерактивные викторины с приятными призами и новый выпуск журнала «Макет Москвы».