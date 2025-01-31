Глава киевского режима Владимир Зеленский является полудиктатором и вором, так как не допускает проведения выборов и крадет средства, выделенные на помощь Украине, заявил кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии